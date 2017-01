Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny / Hacksaw Ridge – recenze

Šel do války, ale odmítal nosit zbraň, nakonec sám zachránil 75 vojáků a stal se hrdinou.







Desmond Doss je obyčejný kluk z vesnické rodiny, žije s matkou, starším bratrem Halem a otcem teď opilcem, kterého poznamenala Velká válka, ve které bojoval za Ameriku. Desmond je velmi citlivý a tím získá srdce Dorothy, která pracuje jako zdravotní sestřička. Jenže ve světě zrovna vypuká druhá světová válka a každý schopný muž narukuje do vojska, a tak Desmond nesmí zůstat pozadu. Kvůli své oblibě v medicíně a zdravotnictví se rozhodne nastoupit do armády jako medik. Je tu však jeden háček, protože je silný věřící a kvůli osobním důvodům, odmítá u sebe nosit zbraň. A to vadí jeho kolegům. Kdo by taky chtěl, aby mu uprostřed bitevní vřavy kryl záda voják bez zbraně? Nikdo. Desmond ovšem dokazuje, že ve válce se dá bojovat i jinak než zbraní, a to zachraňováním raněných vojáků, kteří by jinak byli ponecháni svému osudu.

Gibson má pro odvyprávění takových příběhů talent, dělá to s citem a lehkostí.Mel Gibson opravdu umí vyrobit kvalitní historické filmy založené na skutečných událostech. Dokazuje to znovu a znovu. Mezi jeho nejznámější režijní počiny patří například Statečné srdce či Umučení Krista. Je patrné, že Gibson má pro odvyprávění takových příběhů talent, dělá to s citem a lehkostí. Ze snímku je také jasné, že ho to baví a má historii rád. Dokáže reálně zachytit válku a vše zlé co k ní patří, a přesto do toho vsadit poutavý příběh skutečného hrdiny, který je potřeba slyšet a vidět.

Na kvalitně odpracovaném projektu se podepsala i spousta skvělých herců, Mel Gibson má na ně zkrátka čich. V hlavní roli zazářil Andrew Garfield, známý především jako komiksový hrdina Spider-Man. Garfield odvedl svojí práci profesionálně a předvedl, že opravdu umí hrát. Historického hrdinu ztvárnil s respektem a úctou jaká se k osobnosti, kterou prezident Truman ocenil Medailí ctí, patří. Dossova drsného vojenského seržanta si zahrál Vince Vaughn, který ukázal, že nepatří jen do jednoduchých komedií jako třeba Nesvadbovi, ale že je vlastně docela solidní herec a umí zahrát i vážnou roli. V dalších rolích se objevil například Sam Worthington copy kapitán vojenského oddílu, kam patřil Desmond Doss, Teresa Palmer jako milostný objekt hlavního hrdiny, či Hugo Weaving v roli opileckého ale hluboko v srdci milujícího patriarchy Dossovy rodiny.

Ve filmu je velmi výrazná vizuální stránka. Ta podtrhává hrůzy války a utrpení vojáků. Je celkem patrné, že režisérovi s tím pomohla dnešní moderní technologie. To platí zvlášť pro výbuchy a výstřely, které jsou na válečném bojišti tak časté. I přes to ovšem dokázal ztvárnit klíčové momenty realisticky a tak, že působily dobově. Některé scény z bojiště, kdy mají vojáci utržené končetiny a z těla jim vylézají útroby, můžou působit až příliš realisticky a krutě, ale je jasné, že to byl přesně záměr. Speciální efekty jsou dotažené do takové dokonalosti, že film skoro působí jako jakási klasika z 80. či 90. let. A to je docela jistě pro dnešní dobu zcela unikátní věc.

Hacksaw Ridge je historický film, poukazuje na to už samotný jeho název, který odkazuje na 120 m vysoký útes, který se americká fronta snažila až do vyčerpání veškerých sil dobýt od Japonců. Může to trochu připomínat oscarového Zachraňte vojína Ryana, který se odehrává v roce 1944. Na rozdíl od Ryana je Hacksaw Ridge příběh, který se doopravdy stal. I když je ten druhý snímek smyšlený, oba filmy odrážejí krutosti války a hrdinství vojáků, kteří v ní položili své životy. Navíc Gibsonův nový snímek má potenciál stát se hvězdou příštích Oscarů.

Mnohokrát oceňovaný režisér a herec Mel Gibson předvedl v Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny, že má v sobě ještě pořád jiskru a pálí mu to. Dokázal, že spíš než hereckému umění, by se měl v současnosti věnovat režírování. Realistické vizuální efekty, dramatické herecké výkony a husí kůži nahánějící příběh, to vše dohromady tvoří kvalitní a dech beroucí podívanou. Desmond Doss je hrdina, o kterém doteď nevěděla víc než polovina světa, ale to se změní. Lidé objeví nového hrdinu, a to je dobře, protože hrdinů není nikdy dost, stejně jako válečných a historických snímků.





Před odjezdem na frontu dostává Desmond od své milé symbolický dárek, malou Bibli.







Všichni mají zbraň, jenom jeden ne, a ten musí z kola ven.







Důležité je zachránit zraněné na bojišti, a to jde i bez pušky.