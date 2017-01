Proč právě on? / Why Him? – recenze

Její přítel je noční můrou všech rodičů.







Ned a Steph jsou si odjakživa tak blízcí, jak jen otec s dcerou můžou být. Sdílejí společné zájmy, rozumějí si a nemají před sebou žádná tajemství. Tedy, aspoň si to myslí. Vše se změní, když Steph seznámí rodinu se svým novým přítelem a pozve je k němu na Vánoce. Laird je zbohatlý tvůrce mobilních aplikací, který žije v Silicon Valley. Má neotřelý jazyk, je sprostý, co ho napadne, to hned řekne. Prostě postrádá veškeré zábrany. Je potetovaný po celém těle, žije si bohémským životem a je o deset let starší než Steph. Laird ovšem není tak špatný, jak se může na první pohled zdát, má dobré srdce a vše, co dělá, dělá s tím nejlepším záměrem. Problém nastává ve chvíli, kdy se toto individuum rozhodne požádat Steph o ruku, aby tak ovšem učinil, je odhodlán nejdříve získat požehnání jejího otce, a to bude těžké.

Režisér John Hamburg je známý pro svou scenáristickou práci na snímcích Fotr je lotr, Jeho fotr, to je lotr! a Fotři jsou lotři. Nyní opět přichází s rodinou komedií o otci a snoubenci jeho dcery. Dalo by se říct, že už jde o trochu otřepané téma a „lotrovskou“ sérii už nic nepřekoná, je to přeci jen klasika. To je ovšem omyl. Proč právě on? nabízí trochu jiný pohled na věc a odehrává se v moderní současnosti. Hraje si skvěle s generačními rozdíly, a na konci dochází k závěru, že každý byl jednou mladý a choval se bezhlavě. Jak je vidět, Hamburgovi je téma rodinné pospolitosti a vztahů otců, dcer a budoucích zeťů blízké. Ví, jak se správně, hravě a vtipně s problémem vypořádat, že by přes ta léta čerpal z vlastních zkušeností?

Čím se tato komedie vyznačuje, jsou vulgární, přisprostlé a někdy až neetické vtipy.Proč právě on? přináší i skvělé herecké obsazení. Hlavu rodiny, Neda, si zahrál Bryan Cranston. Cranston se proslavil především svou hlavní roli v seriálu Perníkový táta, ale ještě předtím se pravidelně objevoval v komedii Malcolm v nesnázích v roli otce titulního hrdiny. Zde se mu naskytla příležitost vrátit se ke svým kořenům a předvedl, že pod fasádou Waltera Whitea se schovává talentovaný komik. Zajímavé je, že ať už v Perníkovém tátovi, Malcolmovi v nesnázích či v tomto snímku, vždy ztvárňuje hlavu rodiny, asi je na to zkrátka stavěný. Na druhé straně Lairda, nápadníka Nedovi dcery a jeho pomyslného soka, ztvárnil James Franco. Ten je známý z mnoha ztřeštěných komedií, které i sám produkuje, například kontroverzní Interview. Všechny Francovy postavy jsou si podobné, jsou extravagantní, sprosté a něčím zvláštní. Laird není výjimkou, bylo jasně vidět, že Franco se v této roli cítil jako ve vlastní kůži. Odehrál to přesvědčivě a nebylo mu za těžko, jít i do extrémů. Dívku, kolem které se vlastně točí celý děj si zahrála mladičká Zoey Deutch. I přes to, že skutečný věkový rozdíl mezi jí a Francem je o něco větší než ve filmu, skvěle se doplňovali a Zoey věrně ztvárnila Lairův protějšek a jakýsi hlas rozumu. V roli Barb, matky rodiny, se objevila Megan Mullally známá především coby Karen ze sitcomu Will&Grace. Dále se tu objevil Keegan-Michael Key, Adam DeVine či Kaley Cuoco.

Čím se tato komedie vyznačuje, jsou vulgární, přisprostlé a někdy až neetické vtipy, na kterých je založená. Může se zdát, že jde o tzv. „hloupou“ zábavu a neinteligentní vtipy. Není tomu ovšem tak. Samozřejmě některé situace se někomu mohou zdát až přehnané, ale to už je o vkusu. A právě to je problém tohoto snímku, jde totiž o velmi specifický humor, který se bude líbit jen určitému publiku. Je to typ filmu, který lidé buď milují a smějí se jeho vtipům, nebo ho nesnáší a považuji ho za stupidní, prostředek neexistuje.

Z hudební a zvukové stránky hrála důležitou roli skupina KISS. Jejich písně doplňovaly příběh a atmosféru určitých situací, protože hlavní postavy jsou jejich velkými fanoušky. Mimo to je důležité vyzdvihnout i rozsáhlou tématiku filmu. Kromě rodinných vztahů se tu řeší i byznys, technologický pokrok a rozdíly ve věkových skupinách. Poukazuje, že rodinná soudržnost je důležitá a některé lidi se časem naučíme mít rádi, i když ze začátku nechceme.

Proč právě on? je hravý snímek o generačních rozdílech a vztahu otce a dcery. Kdo má rád sprosté vtípky a „lehce“ nekorektní humor, se jistě při sledování tohoto filmu pobaví. Na kvalitě dodává herecké obsazení, které má s komediemi bohaté zkušenosti, takže ví, jak v tom chodit a nebojí se improvizovat, každý je svým způsobem potrhlý. I příběh je milý a má dobré poslání, a to, že důležitá rozhodnutí (i když sebevíc chceme) za nikoho neurčíme, a každý se nakonec rozhoduje sám za sebe. Je to komedie, a jako taková se má i brát. Kdo hledá nezávaznou podívanou na uvolnění, najde. A kdo má rád Fotr je lotr (a další pokračování), jistě si oblíbí i tento příběh.





Rodino seznamte se s Lairdem.







Ruku na to! Nebo spíše malíček na to.







V silném mínusu v tílku a šále, to je prostě Laird.