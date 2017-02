Jack Sparrow v novém traileru Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Mrtví se ujali velení na moři.

Johnny Depp se vrací na velké plátno jako ikonický divoký anti-hrdina Jack Sparrow v novém snímku Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales). V novém dobrodružství se kapitán Jack spojí s krásnou Carinou Smyth (Kaya Scodelario) a mladým mořeplavcem Henrym (Brenton Thwaites), aby se společně postavili Salazarovi (Javier Bardem), který se osvobodil a nyní zabíjí všechny piráty na moři. V dalších rolích se představí Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Stephen Graham, Golshifteh Farahani, Kevin McNally nebo Martin Klebba.

Premiéra v našich kinech je naplánovaná na 25. května 2017.