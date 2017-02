Agnieszka Holland a Abel Ferrara budou hosty slavnostního zahájení 24. Febiofestu

Již 23. března 2017 bude v Obecním domě slavnostně otevřen 24. ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest. A jako každý rok, i letos se můžeme těšit na spoustu filmů, hostů a nezapomenutelných zážitků. Zahajovacím snímkem se stane temný detektivní příběh z polského venkova Přes kosti mrtvých, který na slavnostním ceremoniálu osobně uvede režisérka Agnieszka Holland se scénáristou Štěpánem Hulíkem, který je podepsán i pod úspěšným seriálem Pustina. Tento večer bude významným i pro amerického kultovního režiséra Abela Ferraru, který bude oceněn Kristiánem za přínos světové kinematografii.

Tím ale výčet velkých jmen aktuálního ročníku nekončí. Kristiána si potěžká i Peter Suschitzky, významný polský kameraman a dlouholetý spolupracovník Davida Cronenberga. V rámci Febiofestu budeme moci zhlédnout hororovou Pohádku pohádek se Salmou Hayek a Vincentem Casselem, Nahý oběd či Východní přísliby.

Opomenuta nesmí zůstat ani porota, a to hned z několika důvodů. Až do 28. února 2017 se můžete hlásit pomocí online dotazníku a stát se tak členem třiatřicetičlenné poroty. V čele tohoto váženého sboru letos usedne legendární český režisér Juraj Herz. Tím ale soutěžení rozhodně není učiněno za dost, protože až do 15. února 2017 se mohou zájemci přihlásit do soutěže „I ty jsi filmařem“.

Než se budeme moci vrhnout na novou filmovou nadílku, kterou pro nás sestavili programoví ředitelé Anna Kopecká a Michal Hogenauer, dostaneme šanci připomenout si loňský vítězný snímek Vrabčáci. Islandsko-dánské drama se promítá v pondělí 13. února 2017 od 19 hodin v multikině CineStar Anděl. Na své si přijdou nejen naše oči a uši, ale i chuťové pohárky. V rámci sekce Culinary Cinema, která snoubí kulinářský a filmový zážitek, si budeme moci vychutnat (a to doslova) snímky Frank a Lola, Noma: Moje dokonalá bouře a Naprostí cizinci. Lístky už jsou teď k dostání na TicketPortal.