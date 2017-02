T2 Trainspotting – recenze

Stará banda je zpátky, a s tím přichází trable.







Mark „Rent Boy“ Renton před dvaceti lety obelstil své čtyři takzvané přátelé a utekl jim s 16 tisíci librami, které si měli v plánu rozdělit rovnoměrně mezi sebe. Utekl, aby začal nový život, bez drog a podfuků. A to se mu dařilo, ovšem až do jedné chvíle. Poté, co si prožije zdravotní potíže, se Renton vrací do rodného Skotska. Zde se setkává se starými známými. První, koho potká, je Daniel „Spud“ Murphy, ten na Rentona za jeho zradu není naštvaný, přeci jen od něj onehdy dostal odškodné. Na druhou stranu je pořád závislý na drogách, a tak si dá Renton, nyní vyléčený závislák, za úkol svému příteli od závislosti pomoci. Druhým, s kým se střetává, je Simon „Sick Boy“ Williamson, ten už není tolik šťasten, že ho vidí, štve ho, že to nebyl on, kdo měl odvahu na to, aby tehdy utekl s penězi. Ale protože jsou to staří přátelé, vše se brzy urovná a spolu se vydávají vstříc novému dobrodružství, novému nebezpečnému podnikání. Vymýšlejí schémata a zápletky, jak vymáchat co nejvíce špinavých peněz ze svého podniku. Při tom všem je jim v patách zuřící Francis „Franco“ Begbie, který utekl z vězení a teď má v plánu Rentona zabít, člověka, kterého nenávidí nejvíc na světě, za to, co mu před dvaceti lety provedl.

Kromě staré bandy je zpátky i režisér Danny Boyle. Kromě staré bandy je zpátky i režisér Danny Boyle. Boyle se mimo Trainspotting proslavil snímky jako 28 dní poté, Milionář z chatrče, 127 hodin či divadelním představením Frankenstein nebo režírováním otvírací ceremonie letních olympijských her v Londýně. Je tedy bezesporu jedním z předních britských režisérů. V Trainspottingu ukazuje, že je opět na své půdě a že mu to jde. Pečlivě nakomponoval scény a vytvořil příběh, který přímo navazuje na první díl a místy se s ním prolíná. Je těžké vytvořit pokračování k filmu, který se za více než dvacet let stal kultovním příběhem a získal si nespočet fanoušků, a Trainspotting takovým dílem je. Boylovi se to podařilo. Vytvořil pokračování, které je možno přirovnat k jeho úspěšnému předchůdci.

Samozřejmě, nebyl by to Trainspotting bez jeho skvělého obsazení. Čtyři hlavní herci a jejich postavy je to, co drží příběh pohromadě, bez nich by to nebylo ono. Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner a Robert Carlyle jsou zpátky jako Renton, Sick Boy, Spud a Begbie. Zestárli, je jim přeci jen o dvacet let více, ale pořád to jsou ti samí floutci. Jejich výkony pobaví, ale i naženou husí kůži, přesně jako v prvním díle. Tehdy ještě nebyl nikdo z nich tolik známý, dnes už se všichni proslavili. V dalších rolích se ve snímku objevují například Anjela Nedyalkova, James Cosmo, Shirley Henderson či Kelly Macdonald coby Diane.

Další, co činí Trainspotting tím, čím je, je jeho soundtrack. Hudba, která se v prvním snímku objevuje je nezapomenutelná, téměř autentická, v T2 tomu není jinak. I tentokrát zaznívají v klíčových scénách ty největší hity jako Lust for Life od Iggyho Popa nebo Radio Ga Ga od Queenů a další. Hudba činí z Trainspottingu ještě větší zážitek, než kterým je sám o sobě.

Trainspotting je černá komedie na motivy stejnojmenného románu Irvina Welshe. T2 se částečně inspiruje jeho pokračováním, novelou trefně nazvanou Porno. V tomto pokračování zjišťujeme, jak to bylo s našimi hrdiny dál, co jim osud přinesl. Naši hrdinové vlastně ani nejsou typičtí hrdinové, ale přesto jim fandíme. Snímek působí i poněkud nostalgicky, vzpomíná se na 80. a 90. léta a jak to byly jiné časy. Znovu objevujeme krásy Skotské přírody, ale i hnusy jeho kriminálního podzemí. Je to žánrově promísený snímek, je to černá komedie, drama a místy až akční podívaná. Člověk by řekl, že filmu jako je Trainspotting se jen tak něco nevyrovná, a už vůbec ne jeho pokračování. A nevyrovná, ale T2 si s ním může potřást rukou jako plnohodnotný samostatný snímek, a to je velký úspěch. Jak se říká, první díl je vždycky lepší, ale tentokrát má k němu druhý díl blízko.





