Slavnostní premiéra Báby z ledu se neobešla bez otužilé Zuzany Kronerové

Tak schválně, kdo si půjde po zhlednutí nového filmu Bohdana Slámy zaplavat do Vltavy?

Klepete v zimě kosu zabaleni do šály a teplého kabátu, a i v létě na koupališti vám trvá půl hodiny, než se odvážíte ponořit do chladivé vody? Tak to vám nejnovější film Bohdana Slámy bude připadat jako ten nejdeštivější horor. Romantické drama Bába z ledu je totiž o ženě, která se přidá k přátelské partě otužilců koupajících se ve vodě kolem 3°C.

Režisér a scenárista Bohdan Sláma rozhodně herce nešetřil. Představitelka hlavní role Zuzana Kronerová a její filmový partner Pavel Nový na tiskové konferenci prozradili, že opravdu museli z kůži na trh, obléci si plavky, začít trénovat a před kamerou se vrhnout o ledové vody. Na vlastní oči jsme se o tom přesvědčili během prosincové tiskové konference na břehu Vltavy, kde jsme pro vás natočili i krátké video. Luxus mít po ruce dablérku si vysloužila pouze jediná herečka, a to slepice hrající ochočenou Adélu.

Po tom, co byl film představen novinářům se v pražském multikine CineStar Anděl konala i slavnostní premiéra. Početná tvůrčí a herecká delegace postupně navštívila několik tamních kinosálů a přivítala se s diváky. Potkat jsme se mohli nejen s ústředním hereckým párem, ale například i s dětskými herci a herečkami, Tatianou Vilhelmovou, Václavem Neužilem ml. a dalšími. Plavky za společenský oděv vyměnila i sedmaosmdesátiletá legendární otužilkyně Boženka.