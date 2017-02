Bába z ledu – recenze

Až vám z toho bude běhat mráz po zádech.







Život vdovy Hany se točí hlavně kolem její rodiny, synů Petra a Ivana, snach a vnoučat. To se ovšem změní jednoho dne, kdy Hana potká otužilce Broňu a jeho partu. Zrodí se přátelství a po sléze i láska. Hana objevuje nový svět a pomalu se do něj ponořuje. Na toto dobrodružství s sebou vezme vnuka Ivánka, který si oblíbí jak Broňu, tak je slepičku Adélu. Najednou rodinné víkendové obědy už nejsou to, co bývaly, už to není taková idylka jako kdysi. Postupně se odkrývají tajemství jednotlivých členů rodiny, každý má své problémy. A z babičky Hany se stává otužilkyně.

Režisér Bohdan Sláma je známý například pro snímky jako Venkovský učitel, Štěstí, Čtyři slunce nebo v současnosti seriál Kancelář Blaník. Pod jeho taktovkou vznikl příběh o otužilcích, o jedné komunitě a o jedné rodině a jejích komplikovaných vztazích. Jde o něco mezi dramatem a komedií, a přesně to diváka upoutá. Je to jednoduchý příběh s nečekanými zvraty.

Důležitým tématem celého příběhu je otužilost a otužilecká komunita. V roli hlavy rodiny se představila slovenská herečka Zuzana Kronerová. Ta se objevila ve snímcích jako Pupendo, Václav nebo v již zněměném Venkovském učiteli. Její Hana je žena utlačovaná svou rodinu, která si z ní dělá poskoka, ale to se změní. Kronerová tyto emoce a proměnu svojí hrdinky ztvárnila opravdu reálně, snad každý si jí oblíbí. Hlavní mužské role se zhostil Pavel Nový. Charismatický český herec, který je znám pro svoji otužilost. Skoro to vypadalo, ž role Broni, byla stvořena právě pro něj. Důležitou roli měl i Daniel Vízek jako vnuk Ivánek. Je zřejmé, že se v tomto zatím nezkušeném mladém herci objevil nový herecký talent. V dalších rolích se objevili Marek Daniel a Václav Neužil jako synové Petr a Ivan, či Petra Špalková a Tatiana Vilhelmová jako snachy Věra a Kateřina a mnozí další.

Důležitým tématem celého příběhu je otužilost a otužilecká komunita. Snímek nabízí zajímavý pohled na ní a na to, jak může něco jako studená voda změnit člověku život. Otužilost ale není jediným tématem snímku. Je to především příběh o tom, že život se dá změnit v jakémkoliv věku a láska nemá hranice. Je to příběh o revoltě člověka, který se vzepře své rodině a svému postavení v ní. Je to příběh o tom, jak jedna náhoda může změnit celý život, a to k lepšímu. Je to příběh ze života.

Bába z ledu je zvláštní a milý snímek režiséra Bohdana Slámy. Je to drama i komedie zároveň. Chvílemi se vyskytují komické momenty, film ale nese i charakteristické rysy dramatu, kdy se řeší i závažné lidské a rodinné problémy. Je to prostě film o životě, který je občas veselý a jindy zase vážný. Snímek by ovšem nebyl tak dobrý nebýt dvou hlavních hrdinů a jejich představitelů (a koneckonců i malého Ivánka a slepičky Adély). Zuzana Kronerová a Pavel Nový mají spolu skvělou chemii, navíc jim jejich role opravdu sedí. Jen těžko si jde představit někoho jiného jako Hanu a Broňu. Je také nutno podotknout, že oba herci doopravdy plavali v ledové vodě, a to je obdivuhodné a neuvěřitelné. Celkově jde o kvalitní snímek, který potěší i toho nejvíc zimomřivého diváka.





