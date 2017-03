Kong: Ostrov lebek / Kong: Skull Island – recenze

„Řeknu vám způsoby, kterými můžete zemřít. Déšť, horko, hmyz přenášející nemoci, a to jsem ještě nezačal mluvit o věcech, které vás chtějí sežrat.“







Je tomu více než osmdesát let, kdy Merian C. Cooper a Ernest B. Schoedsack přivedli na plátna kin obřího opičího samce King Konga. Velkolepé monstrum tehdy vyděsilo mnoho diváků a zcela zaslouženě je King Kong z roku 1933 označován jako významný milník filmů o monstrech. Není proto udivující, že se toto monstrum, jenž podlehlo kráse něžné blondýnky, dočkalo mnoha nových ztvárnění.

K těm nejčerstvějším patří akční fantasy Kong: Ostrov lebek amerického režiséra Jordana Vogt-Robertse. Všichni víme, jak dopadl King Kongův nucený výlet do New Yorku. Jeho boj s letadly a pád z vrcholku Empire State Building patří k nejznámějším filmovým scénám vůbec, a možná právě proto se tvůrci rozhodli zaměřit se na jinou část příběhu, a to na opičákův původ.

Aby vyprávění dostalo aspoň drobný punc uvěřitelnost, odehrává se Kong: Ostrov lebek v roce 1973, tedy v období konce války ve Vietnamu a startu programu Landsat, jehož úkolem je získávání kompletních fotografií Země z vesmíru. Tím ale snaha o nějakou logiku končí, protože se rozjíždí mejdan v Kongově brlohu za zvuků výkřiků, výbuchů, výstřelů a prvotřídního soundtracku.

Vogt-Roberts se s ničím nepáře a vše nám servíruje na obrovském a do maximálního lesku vyleštěném podnose. Od prvních minut filmu je jasné jedno, Vogt-Roberts se s ničím nepáře a vše nám servíruje na obrovském a do maximálního lesku vyleštěném podnose. I když nesourodá partička dobrodruhů (badatelé, vojáci, civilisté) netuší, co je na výpravě čeká, my to víme, protože několikametrový samec se nám v celé své kráse ukáže již v samotném úvodu. Na jednu stranu sice víme, s kým máme tu čest a nemusíme čekat půlku snímku na první polozastřený náznak monstra, ale odpadá tak i možnost budování určité atmosféry a tajemna.

Kong: Ostrov lebek je typická popcornovka s prostým úkolem, a to pobavit a být velkolepá, plná výstřelů, drsňáckých póz a dokonale vypadajících „ostrovních“ mazlíčků. Důraz na propracovaný scénář nebo překvapivý příběh a psychologickou hloubku postav tu není žádoucí. A nikdo se o to ani nesnaží. Prakticky se pouze přesouváme z bodu A do bodu B a následně C. Většina postav zůstává v anonymitě a do vyprávění je zahrnuta jen proto, aby je mohlo něco sežrat, rozmačkat či shodit z útesů. S tím se dá počítat. Ale bohužel i u některých z přeživších nevíme, kdo to vlastně je, a to už trochu zamrzí.

Rozebírat tu fakt, že Kong i ostatní obří obyvatelé izolovaného ráje vypadají skvostně je prakticky zbytečné. Filmaři dnes umí téměř divy a na výsledku je to opravdu znát. A my tak máme pocit, že se naštvaného opičáka či „lebkounů“ můžeme téměř dotknout. Vyzdvihnutí si zaslouží práce kameramana Larryho Fonga, který dění zabírá ze všech možných úhlů a umožňuje nám tak prožít nejen krásný výlet do džungle, ale i velkolepá překvapení. Vyšší a zejména zábavnější rozměr dodává podívané hudební doprovod, pod kterým je podepsaný Henry Jackman (Kick-Ass, Kingsman: Tajná služba či Captain America: Občanská válka).

Snímek se pyšní i hvězdným obsazením. Tom Hiddleston v roli stopaře Jamese Conrada ukazuje, že by měl v roli Jamese Bonda co nabídnout. I Brie Larson jako fotografka či Samuel L. Jackson ztvárňující trochu fanatického kapitána Prestona Packarda zvládají své (jednodušší) postavy na výbornou. V paměti nám ovšem nejvíce utkví John C. Reilly. Jeho Hanka Marlowa toužícího po hotdogu s pivem si nelze nezamilovat.

Akční sci-fi fantasy Kong: Ostrov lebek nebude patřit k průlomovým dílům světové kinematografie, ale post jednoduché, ale přitom vizuálně skvostné zábavy mu nikdo nevezme. Scénáristé se sice nepředřeli, ale co se ušetřilo na jejich platech, se investovalo do kamery, hudby a CGI triků. A vyplatilo se.





Názorná ukázka toho, že ne každá návštěva je předem vítána.







Říkejte mi Hiddleston, Tom Hiddleston.







Ocitnete-li se v neznámém prostředí, kde se vás snaží zabít i kámen, neustále se rozhlížejte, rozhlížejte, rozhlížejte …