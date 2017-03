Skryté zlo / The Bye Bye Man – recenze

Neříkej to. Nemysli na to. Nechoď na to do kina.







U hororů nikdo neočekává extrémně důmyslný a originální příběh, převratnou pointu, fantastické herecké výkony, ani speciální efekty hodné nároků Michaela Baye (i když by to samozřejmě byla příjemná změna). Ale i tak vás může překvapit, jak moc nepovedený tento snímek je. Pokud máte laťku nízko, dejte si ji radši ještě níž. Pokud se rozhodnete na Skryté zlo zajít, čeká vás „horor“, na kterém je nejděsivější věcí absence logiky. A příběhu. A pointy. A vůbec…

Přitom to začíná docela nadějně.Přitom to začíná docela nadějně. Atmosféra šedesátých let, solidně působící kravaťák přijede poněkud rozladěný z práce, a na idylickém předměstí začne střílet nevinně vyhlížející sousedy. Kvůli nějakému jménu. Pak nás navnadí pár tajuplných scén o jedoucím vlaku a poházených osobních věcech na kolejích. Hm, za tímhle se bude schovávat dobrá historka, nějaká temná legenda. Jenže ne, nebude.

Vzápětí se všechno přehoupne do příběhu plného klišé. Elliot (Douglas Smith) si se svou podezřele atraktivní přítelkyní Sashou (Cressida Bonas) a nejlepším černošským kamarádem Johnem (Lucien Laviscount) pronajme obří, ale celkem zlověstný dům. Různě to v něm vrže a skřípe, jsou tu jakási dvířka pro skřítky, ale potud jsou všichni spokojení a atmosféře se celkem daří.

Jenže pak se Elliot dozví nepříjemnou informaci: jméno Bye Bye Man. A pokud to jméno znáte, on si pro vás přijde během venčení svého lidožravého pejska. Předtím vám také vyvolá nepříjemné halucinace, ze kterých začnete ztrácet rozum, a pokud budete chtít Bye Bye Manovi zabránit v řádění, nezbývá než zlikvidovat všechny osoby, kterým už jste se svěřili.

Teď tak nějak očekáváme, že hlavní hrdinové budou proti svému nepěknému osudu bojovat, a budou postupně odkrývat pravdu o tom, kdo je ten nesympatický pán v kápi. Místo toho se začnou různě podezřívat, dělat divné a nelogické věci, povedou úplně nesmyslné a nenavazující dialogy, a tak podobně. Film vůbec je velice zmateně natočený i sestříhaný. Chvilku se baví pár přátel na párty, pak zničehonic vyvolávají duchy. Postavy jsou střídavě hysterické a pak úplně v klidu. „Říkala jsem ti, že se tu něco děje.“ Aha, a kdy? Děj se posouvá (i to je možná silné slovo) jen díky Elliotovi, který se rozhodne přijít věcem na kloub. Ale moc se toho nedozví, že.

Herecké výkony jsou průměrné až podprůměrné, a když se na plátně omylem objeví někdo, kdo hrát umí, hloupost scénáře je už do očí bijící. Zjevení Carrie-Anne Moss v tomhle snímku je snad ještě větší záhadou než samotný Bye Bye Man, a to už je co říct. Snad žádná strašidelná scéna nepřekvapí, těch pár lekaček přijde přesně v ten moment, kdy je čekáme. Tvůrci by také udělali líp, kdyby investovali peníze ne do extrémně nevydařených triků na démonického psa, ale třeba do krve, která sem tam jaksi chybí. Člověk by čekal, že když někoho sejme brokovnicí, nějaká ta kapka nebo flíček se objeví.

Herec Doug Jones se díky své výšce a povedeným gestům tak trochu zaškatulkoval do rolí hodně namaskovaných stvoření, kde zásadně není poznat. Abe Sapien v Hellboyovi, Faun a pojídač dětí ve Faunově labyrintu, Silver Surfer ve Fantastické čtyřce… Tady je nám ho spíš líto, protože nemá co předvádět, kromě přecházení sem tam v kápi, vysedávání v knihovně a sbírání mincí, které mu pořád někam padají. Navíc je namaskovaný asi tak dobře, jako když se rozhodnete nachystat na maškarní a máte na to přibližně 20 minut a 20 korun.

Snímku chybí jak originalita, tak napětí. Iritující mezery ve scénáři a dialozích nechávají spoustu nezodpovězených otázek. Ale ne v tom smyslu, že by si je bystrý divák mohl domyslet na základě nějakých vodítek. Ne. Na konci zůstanete znudění a frustrovaní hledáním jakékoli stopy vedoucí k objasnění příběhu a původu Bye Bye Mana, jenže film se nepokouší o vysvětlení ničeho. Prostě jako by většina prvků a scén byla jen nějak náhodně vygenerovaná bez jakéhokoli propojení.





Že by nějaká chyba v Matrixu?







Pes, nejlepší přítel člověka.







Tebe maminka neučila, že prstem se neukazuje?