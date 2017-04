Proti vlastní krvi / Trespass Against Us – recenze

„Předává se to z otce na syna. Z otce na syna. A na vnuka.“







Tři generace rodiny Cutlerů žijí v karavanové kolonii uprostřed anglického hrabství Gloucestershire. Cutlerové jsou ve svém okolí nechvalně známa rodina, kradou a podvádějí v jednom kuse. Podle Colbyho, hlavy rodiny, takoví prostě jsou, koluje to v jejich krvi už generace. Kvůli jejich chování je jim navíc neustále v patách policie. Chad, Colbyho nejstarší syn, se však ideji svého otce vzpouzí a chce své ženě a dvěma dětem zajistit lepší budoucnost. Chce pro ně normální život a chce uniknout kriminalitě. Tím se ale staví proti svému autoritářskému otci a zbytku své rodiny.

Smith do snímku zakomponoval i kriminální a akční prvek, který je, jak se zdá, této rodině vlastní.Režisér Adam Smith, pro diváky ne moc známé jméno, se podílel na natáčení některých dílů seriálů Doctor Who či Skins. Na svém kontě toho zatím tento Brit moc nemá, ale to se třeba časem změní. Dalo by se říct, že Proti vlastní krvi je jeho první celovečerní dílem, i když svou povahou spíše patří mezi nezávislé filmy. Je to příběh o rodině a dramatu odehrávajícím se mezi jednotlivými členy. Kromě toho do snímku zakomponoval Smith i kriminální a akční prvek, který je, jak se zdá, této rodině vlastní.

Do hlavní role byl obsazen Michael Fassbender. Ten ztvárnil Chada, netypického protagonistu, kterému všichni fandíme, protože víme, že to myslí dobře. Fassbender, známý například coby mladý Magneto z X-Menů, ztvárnil frustrovaného hrdinu, který není schopen postavit se vlastnímu otci, s přehledem jemu vlastním. Je to zase nová tvář tohoto všestranného herce, jehož hvězda v poslední době rychle stoupá. Jeho otce, Colbyho, si zahrál irský rodák Brendan Gleeson. Divákům může být především známá jeho role Pošuka Moodyho v Harry Potterovi. Zde si Gleeson zahrál necitlivého hrubiána, kterému záleží, aby jeho rodina byla pohromadě a dělala přesně to, co on chce, je rád, když má vše pod kontrolou. Nehledí na přání svého nejstaršího syna a pořád ho nutí do něčeho, co on nechce dělat. Gleeson skvěle ztvárnil tuto poněkud komplexní postavu, která se zdá být necitlivá, ale v hloubi duše to není úplně zkažený chlap, což je vidět především při jeho interakci s vnukem Tysonem, kterého zbožňuje. V dalších rolích se objevili například Rory Kinnear, Sean Harris, Lyndsey Marshal a další.

Pro příběh je i specifické prostředí, ve kterém se odehrává. Postavy žijí v chudinské karavanové kolonii uprostřed bohatého panství. Film nám představuje život bohémů a kriminálníků. Citlivě vykresluje obraz, jak žijí lidé z té chudší vrstvy. Syrovost, s jakou je toto publiku podáváno má něco do sebe, je to snímek, který se nebojí ukázat, jak to doopravdy je.

Je to svým způsobem zvláštní film. Na jedné straně je to příběh o rodině a dramatu odehrávajícím se uvnitř ní, na straně druhé, se zde vyskytuje i napínavá krimi akční podívaná. Co může kazit dojem, je poněkud zdlouhavý děj, který se chvílemi trochu vleče. To mu ale promineme, protože dramatické herecké výkony filmu výrazně přilepšují a dodávají mu na kvalitě. Fassbender se čím dál tím více profiluje jako talentovaný všestranný herec a s Gleesonem se zde skvěle doplňují jako problematický otec a syn, kteří spolu mají ne úplně zdravý a normální vztah. Proti vlastní krvi nabízí divákům zajímavý příběh, který se zdá být trochu nedořečený. Je však možné, že to bylo autorským záměrem. Je to specifické a problematické téma, které se nemusí každému líbit a nadchnout ho, ale i tak po zhlédnutí nemůže nikdo popřít, že to prostě nemá něco do sebe.





