Marvel filmy 2008-2017: Jak nás Marvel naučil milovat komiksové hrdiny

Do kin dorazili Avengers a potvrdili prudce vzrůstající popularitu komiksáků. Jak by také ne. Je tu pořádná dávka superhrdinů se skvělým obsazením, každá postava jiná, vzájemně se poznávají, a mají výtečného záporáka: na scéně se znovu objevuje Loki (Tom Hiddleston). Nevypočitatelný, vtipný, zákeřný, charismatický. Ohrožuje celý svět, ale báječné je, že nevíme, jak vážně to myslí. Vždyť je to bratr správňáka Thora! No, jenže adoptovaný…