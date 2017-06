Rozhovor: Zdeněk Troška povídá o natáčení pohádky Čertoviny

Ve skanzenu Přerov nad Labem se proháněli čerti Uhelák a Popelák v režii Zdeňka Trošky.







Po téměř dvaceti letech se vrátil režisér Zdeněk Troška do skanzenu Přerov nad Labem, aby zde natočil svoji nejnovější pohádku Čertoviny. Kouzelné vyprávění ve stylu klasických českých pohádek nás seznámí s dvěma čerty, a to Uhelákem a Popelákem. V ústředních rolích pekelníků se představí ostřílený Jakub Prachař a zatím neokoukaný Dominick Benedikt. Pokud vám malebná stavení přijdou povědomá, nepletete se, protože zde vznikal již film s Danou Morávkovou, Michaelou Kuklovou a Miroslavem Šimůnkem. O jakou pohádku se jedná a co nás v kinech v lednu 2018 čeká, nám Zdeněk Troška prozradil v krátkém video-rozhovoru přímo na natáčení Čertovin.