Červnové DVD, Blu-ray a UHD Bontonfilm novinky nabídnou oscarové lahůdky, akční trháky i kapku erotiky

T2 Trainspotting

Oficiální synopse:

Nejprve se objevila příležitost… Pak přišla zrada. Dvacet let uplynulo. Hodně se změnilo, stejně tolik toho zůstalo při starém. Mark Renton (Ewan McGregor) se vrací do míst, která jsou pro něj stále jediným domovem. A oni na něj čekají: Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) a Begbie (Robert Carlyle). I další staří přátelé tu jsou: smutek, ztráta, radost, pomsta, nenávist, přátelství, láska, touha, strach, lítost, heroin, sebezničení a smrtelné nebezpečí. Ti všichni stojí v pozoru, aby ho přivítali s náležitou parádou.

Režie: Danny Boyle

Hrají: Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle, Ewen Bremner, Kelly Macdonald, Anjela Nedyalkova, Shirley Henderson, Irvine Welsh

Na DVD: od 21. 6. 2017 (Bontonfilm) za 299 Kč

Na BD: od 21. 6. 2017 (Bontonfilm) za 499 Kč

Na UHD: od 21. 6. 2017 (Bontonfilm) za 899 Kč

Na BD STEELBOOK BD + BD T1: od 21. 6. 2017 (Bontonfilm) za 799 Kč

Na BD STEELBOOK BD + CD SOUNDTRACK: od 21. 6. 2017 (Bontonfilm) za 799 Kč

Bonusy na DVD, BD, UHD: •Vynechané scény •20 let tvorby: Rozhovor s Danny Boylem a herci •Komentář: Danny Boyle a John Hodge storyboardu a hotového filmu • Videoklip: Live “Forever May Not Be Long Enough”