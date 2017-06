43. Letní filmová škola Uherské Hradiště zve na exkluzivní předpremiéru Po strništi bos

Okuste švédský stůl plný lákavých specialit.







Léto je prakticky za dveřmi a sním přichází i 43. Letní filmová škola Uherské Hradiště. Program letošního roku bude stejně pestrý, jako nápaditý vizuál ve stylů oblíbených švédských stolů. Hned v úvodu se můžeme těšit na zahajovací koncert Vojty Dyka s B-Side Bandem pod širým nebem zdarma. Vzhledem k tomu, že rok 2017 se bude točit kolem Švédska, je tematický blok Fokus zaměřen právě na švédskou kinematografii.

„Fokus: Švédsko bude výkladní skříní letošní LFŠ a jsem velmi rád, že k tomu přispějí i naši hosté. Jan Troell je klasikem švédské kinematografie řazeným po bok Bergmana nebo Widerberga. Daniel Bergman není jen synem slavného otce, ale také svébytným tvůrcem střední generace aktivním v hraném filmu (Nedělňátka) i dokumentu. A konečně Tarik Saleh je progresivním autorem tvořícím klipy pro popovou princeznu Lykke Li a zatím posledním vítězem festivalu Sundance (krimi Incident v hotelu The Nile Hilton),“ představuje vzácné hosty hlavní dramaturg Jan Jílek.

Všehochuť menu letošní „Filmovky“ dále nabídne kompletní retrospektivu Andreje Tarkovského, kolekci filmů Projektu 100 2017 – Cesta na Měsíc, Cesta do pravěku, Planetu opic, Brazil a Matrix nebo nahlédnutí do zákoutí naší perverznosti s filmy Zvrácený, Kalvárie či Mučedníci v rámci sekce New French Extremity. K mnoha letošním novinkám patří i zkoumání aktuální televizní tvorby v rámci Hot TV. Zhlédnout budeme moci minisérii americké kabelové televize HBO Sedmilhářky. Závěr LFŠ se odehraje ve znamení exkluzivní předpremiéry nového filmu Jana a Zdeňka Svěrákových Po strništi bos.

Z doprovodného programu jmenujme například výstavu fotografií Erika Johanssona. Vernisáž výstavy proběhne 28. července 2017 v 18:00 hodin ve foyer kina Hvězda. Digitální kouzelník, jehož styl je označován jako surrealistický realismus, zde osobně představí prezentaci svých děl pojmenovanou Imagine.

Pokud již teď přemýšlíte o tom, že se na 43. Letní filmovou školu vydáte, bezesporu oceníte nový akreditační systém a možnost výběru akreditace na jakýkoliv počet dnů. K dostání jsou i balíčky po pěti nebo deseti vstupenkách na jakákoli představení.