Blesková soutěž o tři knihy Auta 3 – Příběh podle filmu

Blesk McQueen už nejednou dokázal, že žádný ze snů není nesplnitelný. Důležité je vytrvat a nechat si poradit od svých přátel. I ve třetím filmovém dobrodružství čeká na sporťáka s číslem 95 nepřekonatelná výzva, a to nová generace závodních aut. Dokáže se McQuee vrátit na výsluní? To se dozvíme již od 15. června 2017. Při příležitosti uvedení animáku Auta 3 do kin vám přinášíme ve spolupráci se společností Albatros Media a.s. soutěž o tři knihy Auta 3 – Příběh podle filmu, které vychází v nakladatelství Egmont.