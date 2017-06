Premiere LADIES s předpremiérou komedie Holky na tahu v multikině Premiere Cinemas

Pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy se vydá do Las Vegas, aby si zde užily kopu nezřízené legrace. Ale jak už to tak bývá, Holky na tahu ve složení Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilany Glazer a Zöe Kravitz se do zábavy vrhnou doslova po hlavě. Tato bláznivá komedie inspirovala i moderní multikino Premiere Cinemas, které připravilo na úterý 20. června 2017 pro všechny ženy, dívky a dámy speciální předpremiérovou projekci v rámci cyklu Premiere LADIES. Projekce sice začíná v 19:00 hodin, ale doprovodný program startuje již v 18:00, a je na co se těšit. Pro všechny účastníky Premiere LADIES je připraven welcome drink Frisco a ukázky luxusního líčení. Chybět nebude ani oblíbená tombola o luxusní dárky, vyhrát můžete například fotoaparáty INSTAX MINI Fujifilm či vouchery na víkendové pobyty. Zavítáte-li do Premiere Cinemas Praha Hostivař můžete se stát i novým šťastným majitelem šperku v hodnotě 10 000 Kč z ateliéru JK Jitka Kudláčková jewels.