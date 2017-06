Filmové události #24/17: Piráti z Karibiku jsou v kurzu, chystá se remake Nedotknutelných

Disneyovka Ledové království (Frozen) si s hlavní hrdinkou, emancipovanou princeznou Elzou, získala srdce malých i velkých. V animáku zaujala i postavička sněhuláka Olafa, a to až natolik, že mu Disney věří a pouští se do kin s jeho vlastním dobrodružstvím. Zatím pouze s originálním názvem Olaf’s Frozen Adventure teď nabízí divákům trailer. Zápletka se bude točit okolo Olafa, vydávajícího se do světa hledat rodinné tradice, které by mohly Elsa se svou sestrou přijmout za své, protože vlastní kvůli ztrátě rodičů nemají. Příběh přijde v předvánočním čase, letos v listopadu. V Česku bohužel zatím o distribuci není známo.