Trailer Goodbye Christopher Robin nastiňuje vznik kouzelného světa Medvídka Pú

„Píšeme knihu, a přitom se bavíme."







Film Goodbye Christopher Robin nabízí unikátní náhled do vztahu mezi autorem dětské tvorby A. A. Milne (Domhnall Gleeson) a jeho synem Christopherem Robinem (Will Tilston), jehož hračky inspirovaly ke vzniku kouzelného světa Medvídka Pú (Winnie the Pooh). Po boku jeho matky Daphne (Margot Robbie), a chůvy Olive (Kelly Macdonald), Christopher Robin a jeho rodina jsou náhle součásti obrovského mezinárodního úspěchu knížek, které přináší naději a pohodu do Anglie po první světové válce. Avšak když celý svět hledí na Christophera Robina, co je to bude stát být rodinou?

Dojemný snímek má premiéru v Anglii již v září 2017.