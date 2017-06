Recenze: Extrémní rychlost / Overdrive

​ „Už jsem vám vyprávěl, jak jsem měnil olej u Ferrari 1962?“







Dva bratři (nevlastní bratři!) Andrew a Garrett Fosterovi (Scott Eastwood a Freddie Thorp) jsou zlodějíčci, kteří si na živobytí vydělávají krádežemi luxusních aut. Dle jejich slov, co má motor, to dokáží ukrást. To se snaží podložit hned úvodní scénou, kde odcizují Bugatti 1937 vydražené za více než 40 000 000 dolarů. Mise sice dopadne zdařile, ale nabalí se na ni události, které nás provedou celým akčním thrillerem.

Extrémní rychlost je levnější variantou série Rychle a zběsile.Jak již ukázky napovídají, Extrémní rychlost je levnější variantou série Rychle a zběsile. A i když se snaží být film zajímavý a akční s propletenou zápletkou, výsledek značně pokulhává. Prvních pár minut se nás sice snaží navnadit, že to bude rychlé, zběsilé a cool, avšak teď bohužel přijde to „ale“.

V hlavních rolích se představí Scott Eastwood (syn herce a režiséra Clinta Eastwooda), který si dokonce v Rychle a zběsile 8 zahrál Malého Nikdo a Freddie Thorp. I když Scott určitý talent a charisma po slavném tatínkovi podědil, jeho drsňáctví mu nevěříme, natož Freddiemu s výrazem vystrašeného mlíčňáka. Rozebírat zbytek postav, byli bychom tu nejspíš do příštích Vánoc, protože jejich počet s každou minutou roste téměř exponenciálně. Zkrátka, zmatek nad zmatek.

Další velkým problémem je ukecanost. Garrett Foster v jednom záběru pronese, že se jedná o Andrewovu osobní telenovelu a není daleko od pravdy. Drtivou většinu času se přechází z místa na místo a projednává se, co bude dál. Kdyby alespoň závěrečná akcička stála za to, ale na atraktivitě, akčnosti a napínavosti ji nepřidá ani zoufale energická hudba v pozadí. Stejně jako ve veleúspěšné sérii, ani tady se na realistické ztvárnění a fyzikální zákony moc nehraje, ale některé momenty jsou tak okaté, že pohotovost tvůrců působí stejně svižně, jako když vykládáte vtip lenochodovi.

Co se ale Extrémní rychlosti povedlo, je vozový park. Shelby Cobra, Bugatti 1937, Ferrari 250 GTO a další skvosty potěší oko a při nastartování motorů i ucho. Zasloužily by si ovšem mnohem více prostoru, než jim bylo dopřáno.

Akční thriller Extrémní rychlost se snaží hrát si na velký film plný nečekaných odhalení, drsných hochů a akce, ale moc mu to nejde a my mu to stejně nevěříme. Ani obsazení nemá takové koule, jaké by mohlo mít. Potěší mnoho luxusních vozítek, ale ty tu hrají spíš druhé housle. Snaha se sice cení, ale Toretto, Hobbs i O’Conner jsou prostě jiná, rychlejší a zběsilejší liga.





