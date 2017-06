Knihu Konec velkých prázdnin spisovatele Pavla Kohouta pokřtil Martin Dejdar

Tentokrát se knížka podepisovala nezraněnou pravačkou Pavla Kohouta.





Šestidílný televizní seriál o emigrantech Konec velkých prázdnin s Martinem Dejdarem, Vilmou Cibulkovou, Pavlem Zedníčkem, Sabinou Laurinovou, Branislavem Mišíkem a nespočtem dalších vynikajících herců zná snad každý. Pod scénářem k tomuto rozsáhlému dílu jsou podepsáni Pavel Kohout a Jelena Mašínová. V roce 1990 vyšla v Německu i stejnojmenná kniha, kterou napsal Pavel Kohout na základě původního scénáře.

Koncem června 2017 vychází nové vydání knihy podrobené korektuře pravopisu a s obálkou a ilustracemi Pavla Růta, který má, dle autorových slov, na kontě na 1500 knižních obálek. Křest téměř osmisetstránkové publikace se konal v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí. Popřát knize mnoho spokojených čtenářů přišel již zmíněný Pavel Růt a herec Martin Dejdar, který zavzpomínal nejen na první setkání se slavným spisovatelem.

„Byl jsem velmi potěšen, když jsem dostal od Pavla Kohouta e-mail. I když jsem měl podezření, jestli to zase není nějaký fór od kolegy Lábuse. A měl jsem radost, když se za podpisem Pavel Kohout opravdu skrýval Pavel Kohout, protože přeci jenom je to legenda a my jsme se poprvé setkali právě kvůli Konci velkých prázdnin, což už je pětadvacet let. Bylo to právě při natáčení seriálu,“ svěřil se Dejdar.

Po pokropení knihy šumivým sektem se Pavel Kohout chopil propisky, protože na cenný podpis čekala již celá řada nadšených čtenářů. Tentokrát vše probíhalo bez problémů a podepisovalo se pravou rukou. Na slavnostní představení publikace Kde je zakopán pes totiž autor dorazil se zraněnou rukou a rozdával autogramy svojí levačkou.