Muž roku Josef Kůrka pokřtil knihu Božský dua Christina Lauren

Božský erotický zážitek je k sehnání i v českých knihkupectvích.







Série Božský bastard, Božský cizinec, Božský hráč a Božský milenec se dočkala svého velkého finále. Božský dua Christina Lauren se zaměří na nespoutanou Britku Pippu a pod tíhou odpovědnosti hroutícího se Jensena. V závěrečném dílu lechtivé série se ovšem potkáme i se starými známými, a to s praštěnou Chloe, popleteným Bennetem, nabručenou Sárou, Maxem, organizátorkou Hanou, kuchařem Willem, ovíněnou Ruby a spokojeným Nielem. Chybět nebude ani svérázný George. Jste zvědaví, jak se jejich osudy uzavřou?

Při příležitosti představení Božského v češtině přijely do Prahy i autorky Christina Hobbs a Lauren Billings píšící pod pseudonymem Christina Lauren. Dámy, které mají na kontě již sedmnáct knih (u nás jich vyšlo celkem devět – série Božský a Vášnivý). Jejich pracovní tempo je opravdu úctyhodné. Na slavnostním křtu uvedly, že jejich cílem je každý rok vydat celkem tři nové knihy. A vzhledem k tomu, že je při práci dělí celá Nevada, je to opravdu zběsilé tempo. Dámy dokonce prozradily, kterého Božského a Vášnivého milují nejvíc. „Z těch, které vyšly v Česku by to byl Božský hráč, Vášnivý svůdník a Vášnivý hráč,“ svěřila se Lauren. „Mě dostávají knihy, které jsou vtipné, jinak ale souhlasím s Lauren,“ dodala Christina. Ta dorazila na křest Božského do Paláce knih Luxor v úžasných „taxi“ balerínách.

Vzhledem k tomu, že Božský cílí na dámské publikum, nesměli chybět na slavnostní akci ani krásní muži. Christina s Lauren se vybavily nejen charismatickými asistenty, ale jako kmotra si vybraly Muže roku 2016 Josefa Kůrku.

Pokud byste toužili vidět Božského bastarda i v televizní podobě, možná se vám vaše přání splní. Autorky právě pracují na scénáři seriálu, který nás seznámí v audio-vizuální podobě nejen s Bennetem a Chloe, ale i dalšími oblíbenými božskými hrdiny. Kdy přesně se ale seriál začne natáčet se zatím neví. Ale jedno je jisté, máme se na co těšit.