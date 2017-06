Opening letní terasy fitka Hanky Kynychové si nenechali ujít Peroutka, Finková, Hrubešová, Dědík, Mašlíková, Nesvačilová, Kříž a mnozí další

Přestřižení pásky doprovázela píseň Teď královnou jsem já v podání Lindy Finkové.







Jen pár dnů před začátkem prázdnin a obdobím dovolených otevřela Hanka Kynychová ve svém fitku letní terasu. Hubnutí do plavek si tak nově můžeme okořenit nejen pauzičkou na čerstvém vzduchu, ale i zdravým pohybem. A to by to nebyla Hanka Kynychová, kdyby se na nový životní mezník svého fitka náležitě nepřipravila a nepřizvala si na slavnostní akci celou řadu přátel.

Do čela VIP delegace a slavných kmotrů se postavil místostarosta Prahy 4 Lukáš Zich, který spolu s Hančiným manželem přestřihl pásku a oficiálně tak otevřel terasu „porostlou“ zeleným kobercem. K velkoleposti akce přispěla i Linda Finková, která zazpívala píseň Teď královnou jsem já. Mnohé přítomné, včetně samotné slavné cvičitelky, dohnala dojemným vystoupením až k slzám. Rolí kmotrů se chopili těhotná Hanka Mašlíková, Markéta Hrubešová s dcerou Kristel, věčně usměvavá Denisa Nesvačilová, tanečník Marek Dědík se snoubenkou Terezou, Petr Vojnar s celou rodinou, stále populárnější Milan Peroutka, Opera Divas alias Tereza Mátlová, Andrea Kalivodová a Pavlína Sénič, Kateřina Neumannová, Karel Voříšek, Štěpánka Duchková, stylista Kája Pavlíček, zpěvák Jan Kopečný či herečky Hana Gregorová a Kristýna Janáčková. Jak mu to jde přímo v akci předvedl Honza Kříž, který si po boku manželky Marušky i Hanky Kynychové zaběhal na běžícím pásu.

Tím ale vylepšování, zvelebování a zvyšování komfortu posilování nekončí. „Jsem moc ráda, že se mi podařilo na léto otevřít terasu, kde se dá nejen odpočívat, svačit, obědvat či večeřet anebo pít víno, ale také cvičit. Na příští rok mám v plánu větší projekt, co se cvičení na čerstvém vzduchu týká, proto je tato terasa takovým pilotním programem,“ vysvětlila Kynychová.