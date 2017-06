Vyhlášení předprázdninové soutěže o 10 VIP vstupenek do pražského, olomouckého a teplického multikina Premiere Cinemas

Kdo se pobaví v kině?









Od 31. 5. 2017 do 6. 6. 2017 jste se mohli zúčastnit soutěže o 10 VIP vstupenek do pražského, olomouckého a teplického multikina Premiere Cinemas. Už se těšíte na filmový zážitek?



Položili jsme vám tuto soutěžní otázku:



„V pátek 9. června 2017 proběhne v multikině Premiere Cinemas Olomouc projekce rockového koncertu Take That: Wonderland Live From London. V rámci, jakého speciálního filmového cyklu se promítání uskuteční?“



Správná odpověď zněla: Premiere Extra





Šťastnými výherci se stali:

Pavel Sebek, Radostná pod Kozakovem

Alena Jelínková, Benešov

Kateřina Purklová, Trutnov

Honza Šejker, Břeclav

Vladimír Rébl, Přerov



Výhercům gratulujeme a prosíme je, aby si zkontrolovali svoje e-mailové schránky. Všem ostatním soutěžícím přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích.

Váš Červený koberec.