Takto dopadl 24. víkend roku 2017 v českých kinech

Do českých kin doputovala třetí Auta a Pobřežní hlídka.







Letní filmová nabídka hlásí nástup. Období bezuzdné zábavy začíná a odráží se to i v aktuální TOP 5 tabulce. Na prvním místě zaparkoval animák Auta 3, který sesadil na stříbrnou a bronzovou pozici fantasy dobrodružství Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta a Mumie. S bramborovým umístěním se musela spokojit nabušená a přisprostlá Pobřežní hlídka. Na poslední příčce se snaží vybojovat mír Wonder Woman.

Pořadí Název filmu Víkend tržby Víkend diváci 1. Auta 3 9 040 286 64 902 2. Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 5 151 120 33 661 3. Mumie 3 101 627 19 324 4. Pobřežní hlídka 2 826 957 20 374 5. Wonder Woman 1 520 598 10 042

(Zdroj: ufd.cz)