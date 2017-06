V multikině Premiere Cinemas se hřešilo s Holkami na tahu během Premiere LADIES

Mlsání, líčení, šperky, sexy muži a bláznivá komedie.







V multikině Premiere Cinemas Praha Hostivař se uskutečnilo během horkého úterního večera další promítání v rámci cyklu Premiere LADIES. Na všechny dámy v prostorech moderního multikina čekala zábava v podobě svůdného líčení, drahých šperků, žhavých chlapů a hříšně dobré čokoládové fontány. „Ti krásní modelové vypadají, jak kdyby vypadli z Padesáti odstínů temnoty,“ podotkla s úsměvem jedna z účastnit Premiere LADIES.

Při vstupu do sálu na všechny divačky čekal nejen ovocný welcome drink, ale i lístek do tomboly o opravdu luxusní ceny, jako jsou zkrášlovací procedury, fotoaparáty, a dokonce šperk z růžového zlata. Poté sál potemněl a na plátně se rozeběhla další dámská jízda. Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilany Glazer a Zöe Kravitz se proměnily v Holky na tahu. Komedie o tom, že i dámy to umí na párty roztočit byla perfektní třešinkou na dortu červnové Premiere LADIES.