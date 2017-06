Letní kina v Praze, aneb za filmem pod širým nebem

Logan, Rogue One: Star Wars, Lichožrouti i Teorie tygra se promítá pod hvězdnou oblohou.







Období prázdnin je neodmyslitelně spojeno i s projekcemi pod širým nebem. Tato zábava se nikdy neomrzí a letní kina jsou stále populárnější. Kdo by se netěšil na to, až ulehne na rozprostřenou deku s kamarády či drahou polovičkou a vychutná si nějaký kultovní film nebo nefalšovanou popcornovku v nenapodobitelné atmosféře? Praha letos nabízí mnoho obdob letních kin, některá nás vezmou pod legendární kyvadlo, jiná do industriálních prostor nádraží či dokonce na střechu obchodního centra. Přinášíme vám pár tipů, kde se letní kina vyskytují a jaký nabízí program.