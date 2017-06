Rozhovor: David Gránský se proměnil v pohádce Čertoviny v hraběte

Fiží, těžký kabátec, vysoké kožené kalhoty a klobouk s perem, to vše si oblékl Gránský při natáčení Čertovin.







Při naší návštěvě natáčení pohádky Čertoviny ve skanzenu Přerov nad Labem jsme přímo na place zastihli Davida Gránského, který v připravované pohádce Zdeňka Trošky ztvárňuje bohatého hraběte. I když to mladému herci, zpěvákovi a moderátorovi velmi slušelo, mít na sobě make-up, těžký kostým a kožené boty v horkých letních dnech není žádný med. I přesto, že se v kostýmu cítil velmi sešněrovaný, prozradil nám, že si natáčení pohádky velmi užívá. Co dalšího nám svěřil o své roli a proč trochu závidí čertům Popelákovi (Dominick Benedikt) a Uhelákovi (Jakub Prachař), nám prozradil v přátelském video-rozhovoru.