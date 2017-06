Recenze: Holky na tahu / Rough Night

Rozlučka se svobodou, na kterou jen tak nezapomenou.







Jess, Alice, Frankie a Blair. Na vysoké škole byly nerozlučnými kamarádkami a spolubydlícími. Ostatní je znali je jako holky, co to prostě umí na párty pořádně rozjet. To už je však nějaký ten pátek a věci se změnily, každá má teď svoje starosti. Jessina plánovaná rozlučka se svobodou je přivede zase dohromady. Už od začátku je jasné, že to bude divoký víkend, ale jak moc, to žádná z dam netušila.

I když se snímek snaží být vtipný, většinu času mu to moc nejde.Holky na tahu je film s výrazně dámským prvkem, což potvrzuje i fakt, že režisérem snímku je žena, a to Lucia Aniello. Ta zatím nemá na kontě velký počet titulů, dalo by se tedy říct, že je toto pro ni v jistém smyslu debut. Aniello se snažila vytvořit novou čerstvou komedii, ale to se moc nepovedlo. I když se snímek snaží být vtipný, většinu času mu to moc nejde a spíše tak působí trapně.

Ženský prvek podporuje i z větší části dámské obsazení. Hlavní hrdinku Jess si zahrála Scarlett Johansson. Ta je známá například coby Black Widow ze snímků o Avengers. I když je teď populární spíše jako akční hrdinka, je pravdou, že Johansson začala jako herečka v komediích. To znamená, že by jí tento žánr měl sedět, což se ale moc nezdá. V roli působí jaksi nesvá a její výkon je poněkud strnulý. Její nejlepší kamarádku Alice, která celou akci organizuje, si zahrála Jillian Bell. Mezi zatím nejznámější snímky Bell patří celovečerní Fist Fight či 22 Jump Street. Její postava působila v Holkách na tahu poněkud iritačně, což mohl být také záměr. Jako věčně se hádající duo Frankie a Blaire se v komedii představily Illana Glazer a Zoë Kravitz. Jejich vzájemná dynamika dodala snímku na lepší atmosféře. Ve filmu také objevuje Kate McKinnon coby Jessiina potrhlá australská kamarádka. McKinnon je v současnosti divákům nejznámější ze svého působení ve skečích televizní show Saturday Night Live, kde mezi její nejpopulárnější role patří například Hillary Clinton. McKinnon je talentovaná komička, která svým výkonem oživuje poněkud unylý snímek a udržuje ho při životě. Její přednesy jsou jedna z mála věcí, které diváky rozesmějí. Dále se tu v menších rolích objevují Paul W. Downs jako Peter, snoubenec Jess, nebo Colton Haynes, Demi Moore, Ty Burrell a další.

Potrhlá rozlučka se svobodou má i výrazný hudební doprovod, o který se postaral Dominic Lewis. Ten se v minulosti hudebně podílel na snímcích jako Jak vycvičit draka, Captain America: Návrat prvního Avengera, X-Men: První třída, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti či Sherlock Holmes: Hra stínů a mnohých dalších. Je tedy vidět, že jde o zkušeného skladatele. Hudebně je komedie velmi bohatá, objevují se tu mimo jiné i četné současné a moderní hity. Ty se do snímku skvěle hodí stejně jako Lewisův hudební doprovod a společně doplňují celkovou atmosféru.

Dohromady ovšem nejde o nijak překotný film. Na jednu stranu připomíná Pařbu ve Vegas, akorát v dámském provedení, ovšem méně vtipnou. Holky na tahu se snaží být humorné, ale moc jim to nejde. Spíše je problém v tom, že se snaží až moc usilovně a vtipy jsou otřepané a nudné. Co se týče hereckých výkonů, tak je potřeba vyzdvihnout Kate McKinnon, ze které se rýsuje komediální jednička. Nezbývá než doufat, že v budoucnosti bude k vidění v čím dál, tím více snímcích. Dalším velkým plusem jsou výkony, které podali Demi Moore (Zvoník u matky boží) a Ty Burrell (Taková moderní rodinka) coby úchylný manželský pár se zvrácenými choutkami. Jejich scény jsou jedny z mála vtipných v celém filmu a zachraňují tak jeho celkovou úroveň. Je nutné říct, že jde pořád o pouhou komedii, jejímž jediným účelem je pobavit, což se v některých momentech děje.





