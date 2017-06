Vyhlášení kouzelnické soutěže o tři knihy Fantastická zvířata

Kdo bude bohatší o knihu plnou tajemných tvorů?









Od 17. 5. do 23. 5. 2017 jste se mohli zúčastnit soutěže o tři knihy Fantastická zvířata. Ceny do hry věnovala společnost Albatros Media a.s.. Kdo se bude vzdělávat s učebnicí od J. K. Rowlingové?





Položili jsme vám tuto soutěžní otázku:



„Kolik stran má magická publikace Fantastická zvířata, kterou vydalo nakladatelství Albatros 15. května 2017?“



Správná odpověď zněla: 144 stran





Šťastným výherci se stali:

Dora Cidlinská, Brno Bystrc

Slavomír Kostka, Třinec

Anička Boháčková, Blížejov



Výhercům gratulujeme a prosíme je, aby si zkontrolovali svoje e-mailové schránky. Všem ostatním soutěžícím přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích.

Váš Červený koberec.