Filmové události #25/17: Do Varů přijede Uma Thurman, Hra o trůny odhaluje střípky

Winter is Coming. Ve skutečnosti ale přichází léto a s ním se blíží sedmá sezona Hry o trůny. Poslední trailer odhaluje víc než předchozí teasery. Kromě dramatické huby a matných záběrů v aktuální upoutávce mluví i dle očekávání stěžejní postavy následující řady. Válka rodů o vedení v Seven Kingdoms vyvrcholí a do toho se ohlašují Bílí chodci. První díl odvysílá BBC 17. července.