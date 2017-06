První teaser trailer Ladíme 3 / Pitch Perfect 3 bere Bellas do světa

„Udělala bych cokoliv, abych s vámi opět zpívala. Cokoliv!“







Po vítězství světového šampionátu v Ladíme 2, se Bellas rozchází a žijí vlastní životy poté, co zjistí, že dělání hudby pusou není perspektivní. Avšak když se jim naskytne šance zúčastnit se zámořské USO tour, tato skupina skvělých nerdů se opět spojí, aby tvořili to, co je baví nejvíce. Tentokrát ale budou muset čelit kapelám s instrumenty. V hlavních rolích se představí Anna Kendrick, Elizabeth Banks, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Anna Camp, Rebel Wilson nebo Alexis Knapp.

Premiéra v našich kinech je stanovená na 21. prosince 2017.