Recenze: Všechno úplně všechno / Everything, everything

Připravme si kapesníky, další neobyčejný lidský příběh je v tu. Na motivy bestselleru Nicoly Yoon vzniknul stejnojmenný snímek Všechno, úplně všechno, přičemž režie se ujal nováček mezi režiséry, Kanaďanka Stella Meghie. Ovšem hned jak hlavní postava začne vyprávět svůj příběh, napadne nás: Tohle už jsem viděl!

Madeline je osmnáct let, ráda čte, píše recenze a zajímá se o architekturu. A opravdu. Madeline (Amandla Stenberg) je osmnáct let, ráda čte, píše recenze a zajímá se o architekturu. Nebylo by na tom nic zvláštního, nebýt toho, že dívka trpí vzácnou chorobou SCID, kvůli které už sedmnáct let neopustila domov. Je totiž alergická doslova na všechno. Nebo snad není? Když se do vedlejšího domu nastěhuje mladík Olly (Nick Robinson), Maddy zjistí, že musí dát svému životu smysl. Že chce zažít úplně všechno.

To nejde! Ano, Achillovou patou příběhu je právě jeho nereálnost. Matka samoživitelka, ač doktorka, žije s dcerou, která trpí nevyléčitelnou chorobou v luxusní vile na předměstí Los Angeles. Do domu se vchází speciální komorou, která člověka sterilizuje. Madeline má drahý počítač, drahý laptop, drahý telefon a osobní ošetřovatelku. Pobírači sociálních dávek zpozorněte, vypadá to, že v USA byste si žili americký sen.

Co se děje týče, je tenhle film k uzoufání předvídatelný. Někdy musíme na chvíli zavřít oči, jen abychom se nemuseli dívat na další skoro až trapný moment, který jsme očekávali deset minut dopředu. Ani herecké výkony nejsou ničím speciální. To ale nelze vyčítat snaživým hercům, ale spíše scénáři, který žádný větší herecký rozlet nedovoluje. Jediné, co mile překvapí, je nečekaný vývoj událostí na samém konci, který je tak trochu jako elixír kvality.

Tento snímek má opravdu všechno, co od něj očekáváme. Zákeřnou nemoc, hrozbu smrti, dvě pohledné hlavní postavy, romantiku i dobrodružství. Milovníci dojímaček typu Hvězdy nám nepřály nebo Nejdelší jízda si tudíž přijdou na své. Co ale v tomhle filmu schází je reálnost a méně patetičnosti. A hlavně něco, co by pozvedlo Všechno, úplně všechno z hlubin moře plného podobně laděných titulů.





