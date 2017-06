Vyhlášení soutěže o tři kompletní druhé série populárního historického seriálu Cizinka na DVD

Kdo se vydá do minulosti?









Zapojili jste se do soutěže o tři kompletní druhé série populárního historického seriálu Cizinka na DVD? Ceny do hry věnovala distribuční společnost Bontonfilm a.s. Kdo stráví večery po boku Claire a Jamieho?





Položili jsme vám tuto soutěžní otázku:



„Jaké místo v Praze se proměnilo pro seriál Cizinka v nemocnici pro chudé L’Hopital des Anges?“



Správná odpověď zněla: Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého





Šťastnými výherci se stali:

Alena Vytisková, Letohrad

Ladislav Červinek, Most

Petra Felská, Znojmo



Výhercům gratulujeme a prosíme je, aby si zkontrolovali svoje e-mailové schránky. Všem ostatním soutěžícím přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích.

Váš Červený koberec.