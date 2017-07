Filmové události #26/17: Filmoví příznivci i světové hvězdy se sjeli do Varů, filmaři dobývají vesmír

Bude Daniel Craig hrát Bonda i v pětadvacáté bondovce? Poslední Spectre už slaví dva roky od vydání, Craig se původně nechal slyšet, že s Bondem končí, nikdy to ale nepotvrdil definitivně, naopak kontakt má podepsaný od doby před Spectre. Ve filmařských kuloárech se mezitím špitá, že James Bond by měl překročit pozemské hranice a vypravit se do vesmírných vod. Co na téhle fámě bude pravdivé, ukáže čas.