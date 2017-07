Daniela Peštová, Jiří Bartoška a další známé osobnosti podpořili Přípitek pro dobrou věc v Moët Lounge na MFF Karlovy Vary

Tradiční rituál hollywoodských hvězd je součástí i karlovarského festivalu.







Je již tradicí, že MFF Karlovy Vary se pyšní oficiální luxusním šampaňským. Tento ročník je ovšem unikátní v tom, že Moët & Chandon přináší do festivalového života tradiční rituál hollywoodských hvězd, známý z udílení cen Zlatý glóbus v Los Angeles. Tzv. „Přípitek pro dobrou věc“ podpořil prezident festivalu Jiří Bartoška s Danielou Peštovou, kteří po vychutnání si luxusního nápoje rituálně vhodili korkovou zátku do připravené číše. Slavnostní zahájení filantropické akce si nenechala ujít celá řada vzácných hostů, protože za každou slavnou osobnost, která připila na zdraví a slávu karlovarského festivalu přispěje Moët & Chandon finanční částkou pro neziskovou organizaci Alsa. Do Moët Lounge u hotelu Thermal proto zavítala například herečka a bývalá první dáma Dagmar Havlová, modelka Karolína Kurková, herečky Aňa Geislerová, Jana Plodková, Klára Issová, Jitka Schneiderová či Zuzana Stivínová. Chybět nemohl ani hudebník Pavol Habera.

Podpořit dobrou věc lze ovšem po celou dobu konání MFF KV. Každý, kdo si přijde vychutnat Moët Mini (20 cl) v elegantní lahvičce se zlatým mini flutem přispěje Alse 52 Kč (stejný počet korun jako je festivalu let). Součástí úvodního ceremoniálu bylo i slavnostní podepsání ikonické lahve. Výtěžek z jejího prodeje též poputuje na podporu organizace Alsa, jejíž patronkou je právě Daniela Peštová.