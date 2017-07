Uma Thurman se na 52. MFF KV prošla po červeném koberci, převzala ocenění a pozdravila se s diváky v Letním kině

Nevěsta z kultovních filmů Kill Bill či Mia Wallace z Pulp Fiction a její aktivity na karlovarském filmovém festivalu.







Americká herečka, jež na první pohled zaujme svojí výškou, má na kontě již desítky filmů. Za snímek Duševní slepota si dokonce odnesla ocenění Zlatý glóbus v kategorii Nejlepší herečka v minisérii nebo TV filmu. A i když ona sama to nerada slyší, nám všem se s vyslovením jejího jména vybaví především její role Nevěsty v Tarantinových Kill Billech či jako Mia Wallace z Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Když se Marek Eben při natáčení pořadu Na plovárně zeptal, který z jejích filmů mají nejraději její děti, zakřičel její syn s úsměvem z publika, že právě Pulp Fiction. To byla ale jen jedna ze zastávek, kde jsme mohli Umu Thurman na 52. MFF KV potkat.

Jako každý hvězdný host nesměla chybět na červeném koberci před hotelem Thermal, kde dokonce zapózovala se svými třemi dětmi (Maya Thurman-Hawke, Levon Roan Thurman-Hawk a Luna Thurman-Busson). Poté ve Velkém sále převzala z rukou Jiřího Bartošky Cenu prezidenta festivalu. Její poslední setkání s fanoušky proběhlo v Letním kině, kde osobně uvedla první a druhý díl již zmíněného snímku Kill Bill. Dokonce všem přítomným prozradila malou zajímavost. „Doufám, že se vám bude film líbit. Málem jsem zapomněla, že původně to byl scénář, který měl asi 120 stran a měl to být jeden film. Možná to bylo i 160 stran, Quentin si vždy dělá legraci z mé paměti. Začali jsme natáčet a pokračovalo to nekonečně dlouho. A ta scéna, kterou teď uvidíte, byla jen pár stránek ze scénáře, a nakonec to byl celý první film,“ řekla Uma Thurman.