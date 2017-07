Rozhovor s YouTubery Pedro, Kovy, Shopaholic Nicol, A Cup of Style a Gabrielle Hecl nejen o filmu Nejsledovanější

Nejsledovanější celovečerní vlog nás zavede do soukromí pěti YouTuberů.







Letos v září čekají na všechny školáky a jejich rodiče hned dvě velké události, a to začátek nového školního roku a setkání s jejich YouTuberskými hrdiny na velkém plátně. Do kin totiž míří Nejsledovanější celovečerní vlog v režii Jiřího Sádka s Shopaholic Nicol, Pedrem, Kovym, Gabrielle Hecl a se sesterskou dvojicí A Cup of Style v hlavních rolích. S nejúspěšnějšími českými YouTubery jsme se potkali na 52. MFF Karlovy Vary, kde se nejen setkali s fanoušky, ale odhalili i plakát k filmu Nejsledovanější. V krátkém video-rozhovoru se dozvíte nejen něco o časosběrném dokumentu, ale i o čem bylo jejich první video, či co pro ně znamená mobilní telefon.