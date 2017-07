Jeremy Renner na 52. MFF Karlovy Vary rozmlouval s fanoušky, pózoval na červeném koberci a vtipkoval s tlumočnicí

Hawkeye se předvedl jako velký sympaťák se smyslem pro humor.







Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary přivítal další velkou hollywoodskou star, a to amerického herce Jeremyho Rennera. I když při čtvrtečním příjezdu nešla přehlédnout jeho zranění rukou, která si přivodil při natáčení akčního trháku Avengers: Infinity War, nepřipravila ho tato indispozice o dobrou náladu a smysl pro humor. Dokonce při příjezdu na tiskovou konferenci rozdal několik vytoužených autogramů.

Po krátkém pozdravení se s návštěvníky festivalu před hotelem Thermal a zapózování fotografům na červeném koberci, se přesunul do Velkého sálu, kde osobně uvedl akční mysteriózní thriller Wind River. Po projekci se Jeremy Renner opět objevil před plátnem, kde odpovídal na dotazy diváků. A nutno podotknout, že to bylo jedno z nejvřelejších setkání, které jsme mohli letos na festivalu zažít. Jeremy laškoval nejen s diváky, ale i s překladatelkou, které nakukoval do poznámek, objímal ji a dokonce ji spontánně políbil na tvář. Když se ho jedna z divaček zeptala, zda se s ním může přijít vyfotografovat, herec neváhal ani minutu. Jen dívku varoval, aby ji ostatní v sále později neukamenovali. Na pódiu se s ní nejen vyfotografoval, ale překvapil ji i velkým objetím.

Jeden z diváků se zeptal, zda se můžeme těšit na to, že ho během příštího ročníku MFF KV uvidíme ve speciální festivalové znělce. Renner odpověděl, že pokud dostane nabídku, tak si v ní určitě rád zahraje. Se smíchem navíc dodal, že se možná bude muset rozdvojit. A jak se říká, naděje umírá poslední a my se s tímto sympaťákem snad potkáme i příští rok. I když pouze prostřednictvím velkého plátna.

Jeremy Renner převezme na sobotním slavnostním zakončení Cenu prezidenta MFF KV za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Navíc ho uvidíme i ve filmu, a to ve sci-fi Příchozí, které bylo vybráno jako závěrečný snímek festivalu.