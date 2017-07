Moët party rozzářila 52. MFF Karlovy Vary

Peštová, Bartoška, Krainová či herečky Schneiderová a Pauhofová si lámali hlavu s tématem „Light up the now“.







Jako každý rok, ani letos nesměla chybět párty oficiálního šampaňského Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, a to tzv. Moët party. Témeř každý vážený host festivalu se chce projít po červeném koberci a vyfotografovat se před tematickou fotostěnou se skleničkou luxusního nápoje Moët & Chandon v ruce. I tentokrát se museli herci, herečky, modelky, filmoví tvůrci a další pozvaní lámat hlavu s originálním dress codem.

Co myslíte, poprali se s „Light up the now“ lépe herci a herečky (Jitka Schneiderová, Táňa Pauhofová, Jiří Dvořák, Štepánka Fingerhutová, Jakub Kohák …), módní návrhářky a stylisté (Beata Rajská, Natali Ruden, Filip Vaněk …) či modelky (Simona Krainová, Daniela Peštová, Andrea Verešová …)? Nebo více kreativity projevili hosté s jinou profesí?