Recenze: Oklamaný / The Beguiled

Právě probíhající občanská válka přivede zraněného Johna McBurneyho do odlehlé dívčí školy, kde pobývá pět studentek, jejich učitelka a ředitelka institutu. I když je John důstojník znepřátelené armády, ženy se ho z křesťanského milosrdenství ujmou a postarají se o něj. Plánují ho u sebe přechovávat, dokud se plně neuzdraví a pak ho předají svým vojákům. Vše se však vymkne z jejich rukou, když si je John při své rekonvalescenci začne všechny postupně omotávat kolem prstu, zejména mladičkou studentku Alicii, staropanenskou učitelku Edwinu a ředitelku institutu Marthu. Probudí tak v ženách a dívkách emoce, které ještě nebo už dlouho nepocítily. Hra s lidskými emocemi má však téměř vždy ničivé důsledky.

Oklamaný je novým snímkem režisérky Sofii Coppola, ta se tak pouští do historického dramatu, který se chvílemi mísí s romancí a thrillerem. Coppola je známá díky snímkům jako Ztraceno v překladu či Marie Antoinetta, kde převedla svoje umělecké vlohy, které zdědila po svém otci, režisérovi Francisu Fordovi Coppolovi (trilogie Kmotr). Zde se opět ukazuje jako kvalitní scenáristka a režisérka. Něžně pracuje se svými postavami, které v průběhu filmu vyvíjí a tvaruje je dle své představy.

A právě na postavách je celý snímek založen.A právě na postavách je celý snímek založen. Vystupuje tu celkem osm postav ztvárněných kvalitním hereckým ansámblem. Zraněného vojáka Johna si zahrál Colin Farrell, který je známý především pro snímky jako Minority Report či aktuálně Fantastická zvířata a kde je najít. Farrell přestavuje muže, který svým půvabem záměrně ovlivní obyvatelky institutu. Irský rodák jako jediný muž ve snímku nevyčnívá z davu a dobře funguje mezi dámskými kolegyněmi, skvěle mezi ně zapadá, působí přirozeně a roli ztvárňuje věrně. Další důležité postavy, ředitelky Marthy, se ujala australská herečka Nicole Kidman. Ta má na kontě spoustu úspěšných snímku jako Moulin Rouge, Austrálie, Hodiny a další. Kidman zde představuje půvabnou, chladnou, zkušenou ženu, která v kritických situacích působí jako hlas rozumu. Podává skvělý herecký výkon, a přitom je zřejmé, že dbá na to, aby nezastínila své méně zkušené kolegyně. V roli učitelky Edwiny se objevuje Kirsten Dunst, která už má se spoluprací s režisérkou S. Coppola zkušenosti ze snímku o Marii Antoinettě. Její postava zde působí trochu iritačně a divákovi vadí, ale to byl zřejmě záměr, proto lze Dunst za její výkon pochválit. Třetí oběť důstojníka Johna si zahrála mladičká Elle Fanning, ta má stejně jako Dunst zkušenosti se S. Coppola ze společného snímku Odnikud nikam. Její Alicia je mladá, naivní a nezkušená, čehož využije jejich pánský host. Nelze opomenout ani zbylé čtyři mladé herečky (Oona Laurence, Angourie Rice, Addison Riecke a Emma Howard), které podaly stejně kvalitní výkony jako ostatní.

Je také důležité zmínit dobovou charakteristiku. Celý příběh se odehrává v období občanské války v Americe a tomu odpovídají kostýmy herců. Snímek přímo oplývá krásnými dámskými šaty, které dotvářejí celou atmosféru. I pochmurné prostředí, které válka vyvolává je zde dobře ztvárněno.

V příběhu vystupuje celou dobu osm postav, a tak působí Oklamaný spíše jako divadelní hra. A to není myšleno jako negativum, spíše naopak. V podstatě se celý děj odehrává na jednom místě, v jednom prostředí, jen se občas mění jeho kulisy. Právě díky tomuto aspektu jsou nejlepšími momenty scény, kde vystupuje všech osm postav. Tam je vidět jejich dynamika a to, jak se vzájemně doplňují. Diváka může odradit první polovina snímku, která se trochu vleče, ovšem jakmile začne akce v druhé části, dostává drama rychlejší spád a rázem se stává zajímavějším. Celkově jde o snímek, který nijak neurazí a stojí za to ho zhlédnout.





