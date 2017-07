Nový trailer Blade Runner 2049 nás zavede do Kalifornie roku 2049

„Replikanti jsou budoucnost.“







Režisér Denis Villeneuve nám ukáže, co se dělo třicet let po událostech filmu z roku 1982. Tentokrát důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling) bude ve snímku Blade Runner 2049 odhalovat ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Nový trailer nám ukazuje další střípky očekávaného sci-fi thrilleru.

Premiéra v českých kinech je naplánovaná na 5. října 2017.