Recenze: Letíme! / The Stork’s Journey

Opeřené dobrodružství, které vás zanese vzhůru do oblak.







Že je Ríša vrabec ví všichni kromě něj. On si myslí, že je čáp a podle toho se taky chová. Jak by taky ne, vždyť ho vychovali čápi! Ale co se stane, když musí jeho rodina na zimu odletět do teplých krajů a Ríšu nemůže vzít s sebou? Ríša to tak nehodlá nechat a vydává se na dobrodružství za svojí rodinou. Na své cestě potkává nové ptačí přátele a pomalu si začíná uvědomovat, že možná přeci jen není tím, kým si celý život myslel, že je.

Pestrá koprodukce několika zemí (Lucembursko, Norsko, Německo, Belgie, USA) přináší mladým divákům nové animované ptačí dobrodružství. Tvůrci si pro své publikum vymysleli docela příjemný a originální příběh, který je místy i dojemný. Samozřejmě, jde o animovaný film, jehož cílovou skupinou jsou děti, a to je také poznat. Je to čistě dětský příběh s naivním pohledem na svět, což rozhodně není na škodu. Cestu k snímku si však najdou i rodiče, je totiž docela patrné, že některé vtipy jsou mířené přímo na ně.

Máme zde tvrdohlavého vrabce, moudrou ale trochu potrhlou sovu, vychytralého papouška …Mimo to je Letíme! zajímavý snímek i z ornitologického hlediska, dalo by se říci. Vyskytují se zde různé druhy ptáků, z nich každý má nějakou svoji typickou vlastnost. Máme zde tvrdohlavého vrabce, moudrou ale trochu potrhlou sovu, vychytralého papouška, který touží po tom stát se hvězdou, hloupé holuby, kteří jen vysedávají na elektrickém vedení a jsou „on-line“, rodinně založené čápy, mafiánské italské vrány a další tvory. Dalo by se říct, že tím v sobě odrážejí i různé typy lidí, jako například holubi, kteří představují v zásadě většinu dnešní populace, která sedí pořád u počítače a nic jiného po celý den nedělá. To nám ukazuje, že nejde jen o přihlouplou dětskou pohádkou, ale i o příběh, ve kterém se dají najít i hlubší poselství.

Jako takový je Letíme! milý animák, který neurazí ani dospělé publikum. I když nejde o nic překotného, tak pro děti je to docela dostačující. Je také na místě zmínit i kvalitní animaci, kdy divák vidí skoro každé ptačí pírko. Dále by neměl být opomenut ani český dabing, o který se postaral Matěj Havelka, Martin Zahálka, Sabina Laurinová, David Gránský, Matěj Rupert a další, a který je jako vždy přesný a hlášky baví. Ze snímku je patrné, že jeho cílovou skupinou jsou především a hlavně děti, což není nic originálního. Jako takový nabízí dětem poutavou podívanou s originálním příběh, který nenudí. Navíc má pro mladé diváky to správné pozitivní poslaní. I když se toto ptačí dobrodružství nejspíše ztratí mezi svojí silnější konkurencí, které je v dnešní době více než dost, tak pro děti určitě stojí za zhlédnutí.





JÍDLO!







Ani ptáci nemají rádi pavučiny, zvláště papoušci.







Tihle holubi jsou „on-line“ a vědí, co na netu frčí.