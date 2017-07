Vyhlášení bleskové soutěže o tři knihy Auta 3 – Příběh podle filmu

Kdo se vydá na dobrodružství s Bleskem McQueenem?









Od 15. 6. do 21. 6. 2017 jste se mohli zúčastnit soutěže o tři knihy Auta 3 – Příběh podle filmu. Ceny do hry věnovala společnost Albatros Media a.s.. Kdo podlehne rychlosti a závodění?





Položili jsme vám tuto soutěžní otázku:



„Kdo v českém znění dabuje legendárního závoďáka Bleska McQueena?“



Správná odpověď zněla: Richard Krajčo





Šťastným výherci se stali:

Šárka Kroutká, Kladno

Božena Pružincová, Hodonín

Peťan Liškař, Kobeřice



Výhercům gratulujeme a prosíme je, aby si zkontrolovali svoje e-mailové schránky. Všem ostatním soutěžícím přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích.

Váš Červený koberec.