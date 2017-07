Teaser trailer Ready Player One za 3, 2, …

„Narodil jsem se 2025, ale kéž bych vyrůstal v osmdesátkách jako všichni moji hrdinové.“







Podle stejnojmenné knižní předlohy natočil režisér Steven Spielberg akční sci-fi thriller Ready Player One, který nás zavede do roku 2045, kdy se lidstvo nachází na pokraji chaosu a kolapsu. Mladý chlapec Wade Watts (Tye Sheridan) a většina lidstva hledá spásu v OASIS, ve virtuální realitě, kterou stvořil James Halliday (Mark Rylance). Než tento excentrický stvořitel zemřel, schoval ve hře digitální Easter egg, který je klíčem k jeho odkazu. Hon na cestu k zářné budoucnosti začíná. Bude nálezcem Wade Watts nebo bohatství chtivá korporace? První teaser trailer Ready Player One plný virtuální reality, moderních technologií a odkazů na ikonické osmdesátky si můžeme vychutnat díky Comic-Conu.

Film vstoupí do českých kin 29. března 2018.