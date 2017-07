Soutěž o 3 knihy Mládí v hajzlu podepsané spisovatelem C. D. Paynem

Kdo se začte do tří deníků Nicka Twispa?









Začátkem léta do Prahy dorazil vzácný host, a to americký volnomyšlenkář a spisovatel C. D. Payne, který zde představil jednu ze svých nejpopulárnějších sérií v novém, atraktivnějším obalu. Souhrnné vydání knih Mládí v hajzlu nám nabízí možnost začíst se do prvních tří deníků Nicka Twispa. Při této příležitosti jsme pro vás ve spolupráci s nakladatelstvím JOTA připravili bombastickou soutěž o tři knihy Mládí v hajzlu s vlastnoručním podpisem populárního autora.