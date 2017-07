Filmové události #29/17: Víkend Comic-Conu je za námi, na podzim přijde filmový Harry Hole

Zatímco kina právě okupuje Dunkerk, Česká televize pro podzimní program ulovila silný projekt, který líčí, co by se dělo, kdyby druhou světovou válku nacisté vyhráli, nikoli prohráli. SS-GB: Hitler v Británii ukazuje, kam by Spojené království kráčelo, kdyby prohrálo bitvu o Británii. Seriál vznikl na motivy knihy Lena Deightona. Kromě toho koupila ČT výpravnou sérii Viktorie mapující život nejdéle vládnoucí britské panovnice, islandský seriál V pasti nebo třídílný cyklus Teroristé hákového kříže o nacionalistickém uskupení figurujícím v Německu od devadesátých let.