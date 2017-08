Filmy Jana Svěráka a Zdeňka Svěráka od Na samotě u lesa po Po strništi bos

Na samotě u lesa (1976)

Rodinná komedie o nevrlém dědovi Komárkovi (Josef Kemr) vznikla v době, kdy Zdeněk rozjížděl kariéru a Jan si ještě hrál s autíčky. Manželé Lavičkovi by pro sebe a své děti rádi pořídili chalupu. Brzo si jednu vyhlídnou, jenže jeden pronajatý pokoj brzy nestačí. Jak se ale vypořádat s neústupným obyvatelem chalupy, dědou Komárkem, který nevypadá, že by se v blízké době chystal do nebe? To dřív přivede do hroby všechny okolo. Během 70. let stál starší ze Svěráků u zrodu několika českých klasik. Už v roce 1974 si získal sympatie publika scénářem k snímku Jáchyme, hoď ho do stroje!. Ve stejný rok jako Na samotě u lesa vyšla také komedie „Marečku podejte mi pero!“, o rok později pohádka Ať žijí duchové!.