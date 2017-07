Recenze: Srdečně vás vítáme / À Bras Ouverts

Ne každá francouzská komedie se vyvede…







Před třemi lety režisér a scénárista Philippe de Chauveron dobyl nejen francouzská kina s povedenou komedií Co jsme komu udělali?, která dokázala skloubit inteligentní humor i poťouchlé scénky, a zároveň využila aktuálně palčivého tématu multikulturního soužití. O něco podobného se pokouší i se Srdečně vás vítáme, bohužel už ne tak zdařile. Co se týče bláznivosti, rozjel se sice na plné obrátky, ale pointu vtipů někde vytrousil cestou. O čem je tedy variace na Co jsme komu udělali?

Jean-Etienne Fougerole (Christian Clavier) je uznávaný spisovatel a veřejně známá osobnost. Jeho život je tomu našemu dost vzdálený: žije s umělecky založenou manželkou Daphné (Elsa Zylberstein) v krásné vile, dospívající syn mu dělá jen radost a ve volném čase přednáší na vysoké, plave ve svém bazénu, nebo si nechá servírovat gastronomické lahůdky indickým sluhou.

Reálné problémy běžné populace zná leda tak z knih. Reálné problémy běžné populace zná leda tak z knih. A to se mu stane osudným při ostré televizní debatě, kde prezentuje svou knihu, zastává se Romů, kritizuje xenofobii a netolerantnost francouzské společnosti. Oponent ho tedy vyzve, ať od svých naivních ideálů přejde k činům a nastěhuje k sobě romskou rodinu. Jean-Etienne prozradí svou adresu a za branou jeho sídla se tedy brzy jedna povedená rodinka objeví. I s karavanem, prasetem, postiženým příbuzným a jedním podvodníčkem.

Otec rodiny Babik (Ary Abittan) je nekompromisní, takže zhýčkaná elita společnosti musí na své zahradě ubytovat netradiční hosty. Celá záležitost se dostane do médií, takže už nelze vycouvat. Nejdříve se k sobě všichni snaží být milí, jenže samozřejmě začnou vznikat konflikty, dochází k bizarním situacím, ale zároveň se od sebe obě rodiny můžou učit a tak dále a tak dále.

Clavier i Abittan se spolu sešli už v předešlém filmovém hitu, první jmenovaný je známou personou, kterou poznáme. Ovšem koho hrál Abittan? Za zanedbanou tváří vysmátého vůdce romského rodinného klanu se skrývá představitel elegantního židovského podnikatele. Nejen tito dva pánové, ale i zbytek hereckého osazenstva je velmi dobře zvolen a výkony jsou na dobré úrovni, působí v rámci možností velmi přirozeně. Není však v jejich silách vše zachránit.

Kde se tedy stala chyba? Proč tento zajímavý nápad nevyšel? Chyb bude několik, ale zásadní je podivný děj a bohužel i nejdůležitější složka, humor. Vtípků je asi tolik, kolik toho má ústřední dvojice společného. A většinu z nich už asi znáte z traileru. Postavy se chovají zvláštně a postupně se jejich chování vyhrocuje, takže nám k srdci nepřirostou, spíše nás víc a víc matou (a vytáčí).

I když má snímek klasickou hodinku a půl, začnete pošilhávat po hodinkách už o hodně dřív. Není tu inteligentní humor s poutavými poznatky o toleranci a předsudcích, ani ztřeštěné scénky moc nefungují. Naštěstí se připravuje druhý díl Co jsme komu udělali?, takže si třeba spravíme chuť.

Od Philippa de Chauverona se očekávalo hodně, u tohoto díla ovšem své kvality nepotvrdil. Znovu si pro komedii vybral kontroverzní téma, kterého se ale zalekl a vlastně se snaží nikoho neurazit. Děj v první polovině tušíme, pak se začne rozpadat a nikam nevede, i postavy zmatkují. Jsou příliš odtržené od reality, divákovi se tak nedokážou v ničem přiblížit, chybí nadhled. Hrstka dobrých vtipů se tu najde, ale stojí za absolvování celého filmu?





S takovou dvojkou hrdinů se jen tak nesetkáte.







A jde se na večeři. Snad bude všemi oblíbený krtek. Bio, z domácího chovu.







„Zrovna nemůžu najít klíče od brány, no…“