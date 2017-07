Filmové události #30/17: Začala Letní filmová škola v Uherském Hradišti, kina opanuje Dunkerk

Další tuzemská filmová událost je tady. Se švédskou náladou dorazila Letní filmová škola do Uherského Hradiště, letos už po třiačtyřicáté. Festival navštíví hosté ze severu, včetně švédských režisérů Jana Troella a Daniela Bergmana, syna proslulého Ingmara Bergmana. Retrospektivou se uvedou Tarik Saleh a Andrej Tarkovský. Mezi nejzajímavější programové bloky letos patří například kyberpunková podsekce a podsekce výletů do kosmu v rámci sci-fi filmů nebo kategorie heritage, která diváky zavede do britské minulosti. „Filmovka“ nezapomíná ani na televizní tvorbu, česká HBO v Uherském Hradišti uvede úspěšný seriál Sedmilhářky. Očekávanou oblíbenou novinkou je promítání stěžejních festivalových snímků z Berlinale, Benátek a Cannes. Festival potrvá do neděle 6. srpna.