Dětské předpremiéry animáku Emoji ve filmu v Premiere Cinemas, Cinema City, CineStar a GAC

Synopse filmu Emoji ve filmu:

Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Každý z Emoji má jen jeden výraz, až na smajlíka jménem Gene, který má výraz vícevýznamový. To je ovšem problém, a tak se Gene rozhodne stát „normálním.“ Pomocnou ruku mu nabídne Hi-5 a nechvalně proslulá hackerka Jailbreak. Společně se vydají na cestu skrz aplikace, které jsou každá vlastním, zábavným světem, aby našli Kód, který může Gena opravit. Celému mobilu však začne hrozit veliké nebezpeční a jen tahle trojice může svět smajlíků zachránit, než bude nadobro vymazán.

Hrají (hlasy): Gene – Matouš Ruml, Hi-5 – Jan Dolanský, Jailbreak – Vendula Příhodová, Smajlice – Tereza Bebarová, Mel Pche – Václav Vydra, Mary Pche – Jana Boušková, Bobek – Jan Přeučil, Akiko Glitter – Dara Rolins, Troll – Martin Písařík, Alex – Matěj Převrátil a další

Režie: Tony Leondis

Premiera v ČR: 10. 8. 2017 (Falcon)